МИД Украины: Т.н. "выборы" в Карабахе нелигитимны, а результаты - недействительны

Министерство иностранных дел Украины осудило так называемые "президентские выборы" на суверенной территории Азербайджана в Карабахе.

Министерство иностранных дел Украины осудило так называемые "президентские выборы" на суверенной территории Азербайджана в Карабахе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Украины.

"Проведение этих так называемых "президентских выборов" нарушает нормы и принципы международного права, а их результаты недействительны", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

Украина еще раз выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за урегулирование всех вопросов дипломатическими средствами, заявил официальный Киев.