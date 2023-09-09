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МИД Украины: Т.н. "выборы" в Карабахе нелигитимны, а результаты - недействительны

МИД Украины: Т.н. "выборы" в Карабахе нелигитимны, а результаты - недействительны Министерство иностранных дел Украины осудило так называемые "президентские выборы" на суверенной территории Азербайджана в Карабахе.
Внешняя политика
9 сентября 2023 г. 18:33
МИД Украины: Т.н. выборы в Карабахе нелигитимны, а результаты - недействительны

Министерство иностранных дел Украины осудило так называемые "президентские выборы" на суверенной территории Азербайджана в Карабахе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Украины.

"Проведение этих так называемых "президентских выборов" нарушает нормы и принципы международного права, а их результаты недействительны", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

Украина еще раз выражает поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за урегулирование всех вопросов дипломатическими средствами, заявил официальный Киев.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Qarabağda qondarma "seçkilər"in keçirilməsini pisləyib

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