МИД Украины поделился публикацией по случаю Дня независимости Азербайджана

Министерство иностранных дел Украины поздравило Азербайджан в связи с 28 мая - Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства этой страны в социальной сети "Х".

"Передаем самые теплые поздравления народу Азербайджана и министерству иностранных дел страны

с Днем независимости! Украина открыта для углубления стратегических отношений с Азербайджаном и восстановления мира и безопасности в регионе", - говорится в публикации.