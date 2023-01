Министерство иностранных дел (МИД) Украины поблагодарило Азербайджан за поставку гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице внешнеполитического ведомства Украины в Twitter.

"Благодарны Азербайджану за обеспечение украинских городов генераторами и трансформаторами. Это жизненно важно для восстановления критической инфраструктуры Украины", - отмечает МИД.

Отметим, что в декабре Азербайджан отправил Украине гуманитарную помощь, состоящую из генераторов и трансформаторов.

В общей сложности Азербайджан отправил в Украину гуманитарной помощи на 30 млн манатов.