О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ

МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ Украина готова оказать всяческое содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры освобожденных районов Азербайджана, для того, чтобы местное население смогло как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.
Внешняя политика
8 июля 2021 г. 12:32
МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ

Украина готова оказать всяческое содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры освобожденных районов Азербайджана, для того, чтобы местное население смогло как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины (РАУ) Джалал Гусейнов сообщил восточноевропейскому бюро Report, что такое заявление сделал директор Второго территориального департамента МИД Украины Василий Зварич в ответ на официальное письмо РАУ по запросу Постоянного представителя Украины в Крыму Антона Кориновича.

"После достигнутой договоренности Азербайджана, Армении и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Украина готова оказать всяческое содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры пострадавших районов, для того, чтобы местное население смогло как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

При этом, украинская сторона придерживается позиции о целесообразности продолжения политико-дипломатического диалога между Азербайджаном и Арменией в интересах установления прочного мира между обеими странами", - заявил В. Зварич.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ukraine Foreign Ministry on restoration of Karabakh in post-conflict period - EXCLUSIVE

Самое важное

Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
8 июля 2021 г. 09:47
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
Еврокомиссар встретился с министрами экономики и энергетики
8 июля 2021 г. 00:14
Создан новый Карабахский экономический район
Создан новый Карабахский экономический район
7 июля 2021 г. 14:58
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
Турция отправит в Азербайджан 100 тысяч коробок лекарства для лечения коронавируса
7 июля 2021 г. 10:33
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
Глава МИД: Грузино-азербайджанское партнерство поднимется на новый уровень
6 июля 2021 г. 17:41
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
Сбрасываемые в Охчучай тяжелые металлы и химикаты попали в грунтовые воды - МНЕНИЕ
6 июля 2021 г. 17:33
В Шуше открылась выставка картин
В Шуше открылась выставка картин
6 июля 2021 г. 15:46
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
Минобороны: Подразделения Азербайджанской Армии не открывали огонь
6 июля 2021 г. 15:23
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
Азербайджан и Грузия вместе восстановят памятник Красный мост
6 июля 2021 г. 13:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi