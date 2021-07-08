МИД Украины о восстановлении Карабаха в постконфликтный период - ЭКСКЛЮЗИВ

Украина готова оказать всяческое содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры освобожденных районов Азербайджана, для того, чтобы местное население смогло как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Украина готова оказать всяческое содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры освобожденных районов Азербайджана, для того, чтобы местное население смогло как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Генеральный секретарь Рады азербайджанцев Украины (РАУ) Джалал Гусейнов сообщил восточноевропейскому бюро Report, что такое заявление сделал директор Второго территориального департамента МИД Украины Василий Зварич в ответ на официальное письмо РАУ по запросу Постоянного представителя Украины в Крыму Антона Кориновича.

"После достигнутой договоренности Азербайджана, Армении и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе следующим шагом должно стать восстановление стабильности и жизнедеятельности региона, а также продолжение международных усилий для достижения полного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

Украина готова оказать всяческое содействие в восстановлении гражданской инфраструктуры пострадавших районов, для того, чтобы местное население смогло как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

При этом, украинская сторона придерживается позиции о целесообразности продолжения политико-дипломатического диалога между Азербайджаном и Арменией в интересах установления прочного мира между обеими странами", - заявил В. Зварич.