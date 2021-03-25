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МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году

МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году "Несмотря на непростую ситуацию с пандемией COVID-19, в этом году будут приложены все усилия для дальнейшего развития стратегического сотрудничества"
Внешняя политика
25 марта 2021 г. 11:00
МИД Украины назвал приоритеты развития сотрудничества с Азербайджаном в этом году
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"Несмотря на непростую ситуацию, связанную с пандемией COVID-19, в этом году будут приложены все усилия для дальнейшего развития стратегического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, которое основывается на доверии и взаимном уважении".

Об этом Report заявили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

"Между обоими государствами традиционно складывается дружеское взаимодействие, и нам нужно еще больше работать над двусторонней повесткой дня.

Главное на сегодня — это продолжение активного политического диалога и углубление торгово-экономического, культурно-гуманитарного и регионального сотрудничества между Украиной и Азербайджаном", - заявили в МИД.

Посодействовать воплощению в жизнь указанных целей смогут, прежде всего, визиты украинских чиновников в Азербайджан и азербайджанских — в Украину, контакты на уровне парламентов, а также активное сотрудничество экспертов на государственном и бизнесовом уровнях.

Обеспечение взаимодействия между Украиной и Азербайджаном в сферах энергетики, авиации, космоса, военно-технического сотрудничества, реализация существующих и начало новых перспективных проектов — приоритетные направления развития наших двусторонних отношений на 2021, отметили в МИД Украины.

Марина Гончарук

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Версия на английском языке Ukraine Foreign Ministry names priorities for cooperation development with Azerbaijan this year
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN Azərbaycanla əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini açıqlayıb

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