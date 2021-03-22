МИД Украины: Азербайджан - наш друг и надежный партнер на международной арене

МИД: "Мы благодарны руководству Азербайджана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины"

"Азербайджан - друг и надежный партнер Украины на международной арене".

Об этом Report заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

"Находясь в декабре 2019 года с официальным визитом в Азербайджанской Республике, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между нашими государствами проверены временем.

"Мы благодарны руководству Азербайджана за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в МИД, напомнив, что Азербайджан находится в группе десяти стран, наряду с США, Великобританией, Канадой, Германией, Францией, Грузией, Литвой, Польшей и Турцией, с которыми Украина готова развивать стратегическое партнерство.

"Основные цели такого партнерства — восстановление территориальной целостности нашего государства, укрепление региональной безопасности и энергетической независимости, развитие транспортного потенциала, реализация совместных масштабных проектов в различных отраслях, а также дальнейшее развитие экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между нашими странами.

В этом контексте, отдельно следует отметить украинско-азербайджанское сотрудничество в сфере энергетики, благодаря которому Украина полностью заместила в своем энергетическом балансе российскую нефть азербайджанской.

Среди других перспективных направлений сотрудничества можно выделить таможенную сферу, в частности, обмен опытом и передовыми технологиями в сфере таможенных операций", - заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины.

Марина Гончарук