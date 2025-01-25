МИД: Участие ряда религиозных деятелей Ирана в антиазербайджанской деятельности неприемлемо

Участие ряда религиозных деятелей Ирана в антиазербайджанской деятельности неприемлемо.

Участие ряда религиозных деятелей Ирана в антиазербайджанской деятельности неприемлемо.

Как сообщает Report, об этом было сказано на встрече с временным поверенным в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейидом Джафаром Агаи Марианом, который был вызван в Министерство иностранных дел.

Было указано на недопустимость того, что вместо извинений имама-джумы Сейида Хасана Амели за оскорбительные высказывания против Азербайджана во время собрания в Ардебиле, в Иране проводится кампания в его поддержку. Также было подчеркнуто, что участие ряда религиозных деятелей, включая имама-джуму Казвина, в антиазербайджанской деятельности неприемлемо.