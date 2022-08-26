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МИД Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в Лачын

МИД Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в Лачын Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в город Лачын. Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на МИД Турции. "Мы выражаем свое удовлетворение возвращением 26 августа города Ла
Внешняя политика
26 августа 2022 г. 14:22
МИД Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в Лачын

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в город Лачын.
Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на МИД Турции.

"Мы выражаем свое удовлетворение возвращением 26 августа города Лачына, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана в рамках процессов в соответствии с положениями, отраженными в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Это событие считается важным шагом на пути к нормализации отношений в регионе и служит установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. В то же время это вклад в азербайджано-армянские отношения. Турция продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry issues statement on entry of Azerbaijani army to Lachin
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Azərbaycan Ordusunun Laçın şəhərinə daxil olması ilə bağlı bəyanat yayıb

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