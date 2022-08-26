МИД Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в Лачын

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в город Лачын. Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на МИД Турции. "Мы выражаем свое удовлетворение возвращением 26 августа города Ла

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с вхождением азербайджанской армии в город Лачын.

Об этом местное бюро Report сообщает со ссылкой на МИД Турции.

"Мы выражаем свое удовлетворение возвращением 26 августа города Лачына, сел Забух и Сус под контроль Азербайджана в рамках процессов в соответствии с положениями, отраженными в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года. Это событие считается важным шагом на пути к нормализации отношений в регионе и служит установлению мира и стабильности на Южном Кавказе. В то же время это вклад в азербайджано-армянские отношения. Турция продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет братского Азербайджана", - говорится в заявлении.