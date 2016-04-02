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    МИД Турции выразила поддержку Азербайджану

    Турция продолжает поддерживать усилия по решению конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ МИД Турции осуждает действия Армении, направленные против Азербайджана в ночь с 1 на 2 апреля.

    Как сообщает Report, об этом говорится в размещенном на сайте МИД Турции заявлении в связи с эскалацией насилия на линии соприкосновения войск.

    В заявлении выражается призыв к Армении, чтобы она прекратила стрельбу и соблюдала перемирие. Также, внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семьям погибших шехидов.

    «Турция, как член Минской группы ОБСЕ, продолжает поддерживать усилия по решению конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отмечается в заявлении МИД Турции.

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