МИД Турции выразила поддержку Азербайджану

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ МИД Турции осуждает действия Армении, направленные против Азербайджана в ночь с 1 на 2 апреля.

Как сообщает Report, об этом говорится в размещенном на сайте МИД Турции заявлении в связи с эскалацией насилия на линии соприкосновения войск.

В заявлении выражается призыв к Армении, чтобы она прекратила стрельбу и соблюдала перемирие. Также, внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семьям погибших шехидов.

«Турция, как член Минской группы ОБСЕ, продолжает поддерживать усилия по решению конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана», - отмечается в заявлении МИД Турции.