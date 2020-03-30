МИД Турции: Призываем международное сообщество не признавать "выборы"в Карабахе

Турция призвала международное сообщество не признавать предстоящие в Нагорном Карабахе т.н. "президентские и парламентские" выборы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Данный шаг является нарушением прав, в том числе решений Совета Безопасности ООН и принципов ОБСЕ. Мы призываем международное сообщество, включая Минскую группу ОБСЕ, не признавать эти "выборы". Турция не признает эти нелегитимные выборы, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - отмечается в документе.