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МИД Турции: Призываем международное сообщество не признавать "выборы"в Карабахе

МИД Турции сделало заявление

Турция призвала международное сообщество не признавать предстоящие в Нагорном Карабахе т.н. "президентские и парламентские" выборы.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. 

"Данный шаг является нарушением прав, в том числе решений Совета Безопасности ООН и принципов ОБСЕ. Мы призываем международное сообщество, включая Минскую группу ОБСЕ, не признавать эти "выборы". Турция не признает эти нелегитимные выборы, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - отмечается в документе. 

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