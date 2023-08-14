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МИД Турции распространил заявление в связи с Лачынской дорогой

МИД Турции распространил заявление в связи с Лачынской дорогой ”Турция внимательно следит за продолжающимися дискуссиями по Лачынскому пути и понимает обоснованную озабоченность Азербайджана по этому вопросу". Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. "К со
Внешняя политика
14 августа 2023 г. 17:55
МИД Турции распространил заявление в связи с Лачынской дорогой

”Турция внимательно следит за дискуссиями вокруг Лачинской дороги и понимает обоснованную обеспокоенность Азербайджана по этому вопросу".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"К сожалению, опасения, озвучиваемые Азербайджаном в течение долгого времени, не были учтены, и в результате Азербайджан в рамках своих суверенных прав принял меры, которые посчитал целесообразными. Турция считает, что нет оснований для критики Азербайджана относительно Лачынской дороги. В настоящее время проезд по Лачынской дороге в медицинских целях, а также другие маршруты, удобные для перевозки грузов, показывают, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает для этого максимум усилий ", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Laçın yolu ilə bağlı bəyanat yayıb

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