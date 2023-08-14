МИД Турции распространил заявление в связи с Лачынской дорогой

”Турция внимательно следит за продолжающимися дискуссиями по Лачынскому пути и понимает обоснованную озабоченность Азербайджана по этому вопросу". Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции. "К со

”Турция внимательно следит за дискуссиями вокруг Лачинской дороги и понимает обоснованную обеспокоенность Азербайджана по этому вопросу".



Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.



"К сожалению, опасения, озвучиваемые Азербайджаном в течение долгого времени, не были учтены, и в результате Азербайджан в рамках своих суверенных прав принял меры, которые посчитал целесообразными. Турция считает, что нет оснований для критики Азербайджана относительно Лачынской дороги. В настоящее время проезд по Лачынской дороге в медицинских целях, а также другие маршруты, удобные для перевозки грузов, показывают, что азербайджанская сторона добросовестно прилагает для этого максимум усилий ", - отмечается в заявлении.