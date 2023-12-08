МИД Турции приветствовал договоренность между Азербайджаном и Арменией

В Министерстве иностранных дел Турции приветствовали совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, выразив поддержку "продолжению обсуждений о принятии дополнительных шагов".

В Министерстве иностранных дел Турции приветствовали совместное заявление администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении, выразив поддержку "продолжению обсуждений о принятии дополнительных шагов".

Как передает Report , об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Приветствуем решение предпринять некоторые конкретные шаги по укреплению доверия между двумя странами, объявленное в совместном заявлении администрации президента Азербайджана и аппарата премьер-министра Армении; поддерживаем решение продолжить обсуждения касательно дополнительных шагов по укреплению доверия.

Желаем скорейшего подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, что станет одним из важнейших событий в процессе установления постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.