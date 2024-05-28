МИД Турции поздравил народ Азербайджана по случаю Дня независимости

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанский народ с 28 Мая - Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице ведомства в соцсети "X".

"Дорогой Азербайджан, с Днем независимости! Мы всем сердцем разделяем гордость и радость наших азербайджанских братьев", - говорится в тексте поздравления.