МИД Турции поздравил Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку

МИД Турции поздравил Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями.

МИД Турции поздравил Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении турецкого ведомства на странице в соцсети "Х".

"Поздравляем азербайджанских собратьев со 105-й годовщиной освобождения прекрасной столицы Азербайджана – Баку. С уважением чтим память всех шехидов, отдавших свои жизни на пути независимости", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня отмечается 105-я годовщина освобождения Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями.15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.