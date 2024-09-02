МИД Турции поздравил Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов.

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с успешным проведением парламентских выборов.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"Желаем, чтобы прошедшие вчера (1 сентября - ред.) выборы в Милли Меджлис стали успешными для братского Азербайджана. Проведение этих парламентских выборов на всей территории Азербайджана, включая освобожденные от оккупации территории, имеет историческое значение. Мы верим, что выборы, в которых азербайджанский народ выразил свою волю, внесут вклад в установление прочного мира и стабильности на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.

Отметим, что 1 сентября в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы.

Голосование началось в 08:00 по местному времени и длилось до 19:00. Правом голоса в стране обладают 6 млн 421 тыс. 960 человек.

За 125 депутатских мандатов боролись 990 кандидатов, они будут избраны на 5-летний срок.