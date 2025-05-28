МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

10:07

Министерство иностранных дел (МИД) Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице министерства в соцсети "X".

"Поздравляем с Днем независимости, дорогой Азербайджан!

Мы искренне разделяем радость и воодушевление наших братьев из Азербайджана, ведь их радость — это наша радость, а их печаль — это наша печаль", — говорится в тексте публикации.