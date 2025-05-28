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МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости 10:07
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 10:22
МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

Министерство иностранных дел (МИД) Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице министерства в соцсети "X".

"Поздравляем с Днем независимости, дорогой Азербайджан!
Мы искренне разделяем радость и воодушевление наших братьев из Азербайджана, ведь их радость — это наша радость, а их печаль — это наша печаль", — говорится в тексте публикации.

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Версия на английском языке Turkish foreign ministry congratulates Azerbaijan on Independence Day
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Azərbaycanı 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

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