МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю годовщины освобождения Баку

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан со 106-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан со 106-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report , в публикации внешнеполитического ведомства Турции в социальных сетях отмечается:

"Поздравляем наших азербайджанских братьев со 106-й годовщиной освобождения прекрасной столицы Азербайджана Баку от оккупации.

С уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость [Азербайджана]".

Напомним, что ежегодно 15 сентября отмечается годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.