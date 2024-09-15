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МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю годовщины освобождения Баку

МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю годовщины освобождения Баку Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан со 106-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.
Внешняя политика
15 сентября 2024 г. 10:11
МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю годовщины освобождения Баку

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан со 106-й годовщиной освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации.

Как сообщает Report, в публикации внешнеполитического ведомства Турции в социальных сетях отмечается:

"Поздравляем наших азербайджанских братьев со 106-й годовщиной освобождения прекрасной столицы Азербайджана Баку от оккупации.

С уважением чтим светлую память наших шехидов, отдавших свои жизни за независимость [Азербайджана]".

Напомним, что ежегодно 15 сентября отмечается годовщина освобождения Баку от армяно-большевистской оккупации. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Bakının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanı təbrik edib

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