МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.
”Поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения, который стал поворотным моментом в борьбе за независимость страны, начатой 36 лет назад. Еще раз поздравляем с победой наших братьев – азербайджанцев, с тем же духом и уверенностью положивших конец оккупации на своей территории", - отмечается в сообщении.
Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения. Этот праздник связан с Национально-освободительным движением, которое началось в Баку в ноябре-декабре 1988 года.