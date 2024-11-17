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МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.
Внешняя политика
17 ноября 2024 г. 11:10
МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.

”Поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения, который стал поворотным моментом в борьбе за независимость страны, начатой 36 лет назад. Еще раз поздравляем с победой наших братьев – азербайджанцев, с тем же духом и уверенностью положивших конец оккупации на своей территории", - отмечается в сообщении.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается День национального возрождения. Этот праздник связан с Национально-освободительным движением, которое началось в Баку в ноябре-декабре 1988 года.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

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