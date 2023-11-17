МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали свою независимость, с тем же рвением освободили свои оккупированные территории. Флаг, который был поднят в тот день в Баку, сегодня развевается по всей стране. Поздравляем братский Азербайджан с Днем национального возрождения", - отмечается в публикации.