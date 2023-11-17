МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали свою независимость, с тем же рвением освободили свои оккупированные территории. Флаг, который был поднят в тот день в Баку, сегодня развевается по всей стране. Поздравляем братский Азербайджан с Днем национального возрождения", - отмечается в публикации.