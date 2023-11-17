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МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.
Внешняя политика
17 ноября 2023 г. 11:38
МИД Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня национального возрождения

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Наши азербайджанские братья, которые 35 лет назад отстаивали свою независимость, с тем же рвением освободили свои оккупированные территории. Флаг, который был поднят в тот день в Баку, сегодня развевается по всей стране. Поздравляем братский Азербайджан с Днем национального возрождения", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке Turkish MFA congratulates Azerbaijan on occasion of National Revival Day
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

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