МИД Турции поделился публикацией по случаю 8 Ноября

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети Х.

"От всего сердца поздравляем братский Азербайджан с четвертой годовщиной освобождения от оккупации исконных территорий страны - Карабаха. С глубоким уважением чтим память павших и преклоняемся перед ветеранами, которые стали участниками этой великой победы",- говорится в сообщении.