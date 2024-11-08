МИД Турции поделился публикацией по случаю 8 Ноября

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети Х.
"От всего сердца поздравляем братский Азербайджан с четвертой годовщиной освобождения от оккупации исконных территорий страны - Карабаха. С глубоким уважением чтим память павших и преклоняемся перед ветеранами, которые стали участниками этой великой победы",- говорится в сообщении.
Can Azerbaycan’ın kadim toprağı Karabağ’ın azadlığının dördüncü yıl dönümünü yürekten kutluyor, bu uğurda şehit düşen kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. @AzerbaijanMFApic.twitter.com/yqyP7cIPej