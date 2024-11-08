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МИД Турции поделился публикацией по случаю 8 Ноября

МИД Турции поделился публикацией по случаю 8 Ноября Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.
Внешняя политика
8 ноября 2024 г. 11:23
МИД Турции поделился публикацией по случаю 8 Ноября

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с 8 Ноября - Днем Победы.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице ведомства в соцсети Х.

"От всего сердца поздравляем братский Азербайджан с четвертой годовщиной освобождения от оккупации исконных территорий страны - Карабаха. С глубоким уважением чтим память павших и преклоняемся перед ветеранами, которые стали участниками этой великой победы",- говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry shares heartfelt message on Azerbaijan's Victory Day

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