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МИД Турции: Нормализация отношений с Арменией осуществляется в сотрудничестве с Азербайджаном

МИД Турции: Нормализация отношений с Арменией осуществляется в сотрудничестве с Азербайджаном Особо хочу отметить, что вопросы, связанные с нормализацией турецко-армянских отношений, реализуются в рамках тесного сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
15 июня 2022 г. 14:50
МИД Турции: Нормализация отношений с Арменией осуществляется в сотрудничестве с Азербайджаном

Вопросы, связанные с нормализацией турецко-армянских отношений, реализуются в рамках тесного сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Он подчеркнул, что сегодня турецкие дипломаты во всем мире испытывают гордость за защиту прав не только Турции, но и Азербайджана: "Карабахская победа - это не только воссоединение азербайджанских земель, возвращение вынужденных переселенцев на свои земли, а также прекрасная возможность для мира и процветания в нашем регионе".

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Версия на английском языке Turkish MFA: "Normalization of relations with Armenia is carried out together with Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: "Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması Azərbaycanla birlikdə həyata keçirilir"

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