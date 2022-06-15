МИД Турции: Нормализация отношений с Арменией осуществляется в сотрудничестве с Азербайджаном

Особо хочу отметить, что вопросы, связанные с нормализацией турецко-армянских отношений, реализуются в рамках тесного сотрудничества с Азербайджаном.

Вопросы, связанные с нормализацией турецко-армянских отношений, реализуются в рамках тесного сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран на конференции в Шуше на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Он подчеркнул, что сегодня турецкие дипломаты во всем мире испытывают гордость за защиту прав не только Турции, но и Азербайджана: "Карабахская победа - это не только воссоединение азербайджанских земель, возвращение вынужденных переселенцев на свои земли, а также прекрасная возможность для мира и процветания в нашем регионе".