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МИД Турции: Наша солидарность с Азербайджаном будет вечной

МИД Турции: Наша солидарность с Азербайджаном будет вечной Министерство иностранных дел (МИД) Турции поздравило азербайджанский народ по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.
Внешняя политика
15 июня 2025 г. 10:31
МИД Турции: Наша солидарность с Азербайджаном будет вечной

Министерство иностранных дел (МИД) Турции поздравило азербайджанский народ по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Поздравляем Азербайджан с Национальным днем спасения! Наша солидарность с Азербайджаном будет продолжаться вечно как в горе, так и в радости", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения.

Ровно 32 года назад общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, вернувшись к власти, спас азербайджанский народ, государство и нацию от раскола.

В своем выступлении на заседании Милли Меджлиса 15 июня 1993 года Гейдар Алиев объявил о новой стратегии будущего развития государственности Азербайджана, этот день вошел в историю республики как День национального спасения.

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Версия на английском языке Turkish Foreign Ministry: Our solidarity with Azerbaijan will be eternal
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Azərbaycanla həmrəyliyimiz əbədi davam edəcək

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