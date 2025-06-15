МИД Турции: Наша солидарность с Азербайджаном будет вечной

Министерство иностранных дел (МИД) Турции поздравило азербайджанский народ по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Министерство иностранных дел (МИД) Турции поздравило азербайджанский народ по случаю 15 Июня - Дня национального спасения.

Как сообщает Report , соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"Поздравляем Азербайджан с Национальным днем спасения! Наша солидарность с Азербайджаном будет продолжаться вечно как в горе, так и в радости", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День национального спасения.

Ровно 32 года назад общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев, вернувшись к власти, спас азербайджанский народ, государство и нацию от раскола.

В своем выступлении на заседании Милли Меджлиса 15 июня 1993 года Гейдар Алиев объявил о новой стратегии будущего развития государственности Азербайджана, этот день вошел в историю республики как День национального спасения.