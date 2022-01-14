МИД Турции: Мы сохраним волю, сформировавшую наши союзнические отношения с Азербайджаном

"Сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые вышли на уровень союзничества после подписания Шушинской декларации".

"Сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые после подписания Шушинской декларации вышли на уровень союзнических".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

В заявлении подчеркивается, что Турция на протяжении последних 30 лет поддерживала дружественный и братский Азербайджан как в хорошие, так и в плохие времена: "Это в очередной раз подтвердила радость героической Азербайджанской армии после освобождения своих земель от оккупации в 44-дневной Отечественной войне. Мы сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые после Шушинской декларации от 15 июня 2021 года вышли на уровень союзнических".