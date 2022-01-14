МИД Турции: Мы сохраним волю, сформировавшую наши союзнические отношения с Азербайджаном

"Сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые после подписания Шушинской декларации вышли на уровень союзнических".
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений с Азербайджаном.
В заявлении подчеркивается, что Турция на протяжении последних 30 лет поддерживала дружественный и братский Азербайджан как в хорошие, так и в плохие времена: "Это в очередной раз подтвердила радость героической Азербайджанской армии после освобождения своих земель от оккупации в 44-дневной Отечественной войне. Мы сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые после Шушинской декларации от 15 июня 2021 года вышли на уровень союзнических".