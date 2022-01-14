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МИД Турции: Мы сохраним волю, сформировавшую наши союзнические отношения с Азербайджаном

МИД Турции: Мы сохраним волю, сформировавшую наши союзнические отношения с Азербайджаном "Сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые вышли на уровень союзничества после подписания Шушинской декларации".
Внешняя политика
14 января 2022 г. 11:01
МИД Турции: Мы сохраним волю, сформировавшую наши союзнические отношения с Азербайджаном
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"Сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые после подписания Шушинской декларации вышли на уровень союзнических".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

В заявлении подчеркивается, что Турция на протяжении последних 30 лет поддерживала дружественный и братский Азербайджан как в хорошие, так и в плохие времена: "Это в очередной раз подтвердила радость героической Азербайджанской армии после освобождения своих земель от оккупации в 44-дневной Отечественной войне. Мы сохраним волю, сформировавшую наши отношения, которые после Шушинской декларации от 15 июня 2021 года вышли на уровень союзнических".

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Версия на английском языке Turkish MFA: Will forming our allied ties by Shusha Declaration to continue in future
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: "Şuşa Bəyannaməsi ilə müttəfiqlik əlaqələrimizi formalaşdıran iradə gələcəkdə də davam edəcək"

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