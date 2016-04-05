​МИД Турции: Мы не подталкиваем Азербайджан к войне

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Готовность Турции оказать поддержку Азербайджану вовсе не означает, что Анкара подталкивает Баку к войне.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью агентству Аnadolu по окончании встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана в иранском городе Рамсар.

"Заявление Турции о готовности оказать поддержку Азербайджану в случае необходимости не означает, что Анкара подстрекает Баку к войне…. Конечно, мы выражаем соболезнования братскому Азербайджану в связи с гибелью солдат. Поддерживать Азербайджан в нужную минуту не означает подталкивать его к войне", — сказал Чавушоглу.

Как выразился глава турецкого МИД, "какая-та страна" вторглась в Карабах, принадлежащий Азербайджану, и выставляет виновными во всём происходящем Азербайджан и Турцию. "Подобная позиция не совместима ни с исламом, ни с человечностью. Нужно быть честными и справедливыми. Оккупированные земли принадлежат Азербайджану", - подчеркнул Чавушоглу.

Глава внешнеполитического ведомства Турции, кроме того, назвал "черной пропагандой" сообщения ряда иранских СМИ о том, что президент Турции Тайип Эрдоган провоцирует войну в Нагорном Карабахе.

"У нас вызывают разочарование такого рода комментарии из братской и дружественной страны. Они не соответствуют действительности. Мы всегда были четки по этому вопросу. Анкара выступала за то, чтобы нагорно-карабахский конфликт был урегулирован мирным путем в рамках территориальной целостности Азербайджана", — сказал Чавушоглу.