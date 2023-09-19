МИД Турции: Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории

Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории.

Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Сегодня, 19 сентября, азербайджанская армия начала антитеррористические мероприятия. Не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания Второй Карабахской войны. Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.