МИД Турции: Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории

Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории.
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"Сегодня, 19 сентября, азербайджанская армия начала антитеррористические мероприятия. Не последовало решений в ответ на законные и обоснованные опасения, которые Азербайджан постоянно выражал в течение почти трех лет после окончания Второй Карабахской войны. Азербайджан был вынужден принять меры, которые он считает необходимыми на своей суверенной территории", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.