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МИД: Требования азербайджанских экоактивистов до сих пор не выполнены

МИД: Требования азербайджанских экоактивистов до сих пор не выполнены Требования азербайджанских экоактивистов-участников акции на дороге Ханкенди-Лачын до сих пор не удовлетворены.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 17:22
МИД: Требования азербайджанских экоактивистов до сих пор не выполнены

Требования азербайджанских экоактивистов-участников акции на дороге Ханкенди-Лачын до сих пор не удовлетворены.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с представителями дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

По его словам, на брифинге, состоявшемся два дня назад, были озвучены причины протестов.

Напомним, четвертый день продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов против незаконной эксплуатации природных ресурсов Карабаха. Азербайджанские активисты и члены экологических неправительственных организаций (НПО) требуют положить конец экологическому террору в Карабахском экономическом районе.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества "AzerGold" должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Demands of Azerbaijani eco-activists have yet to be met
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Azərbaycanlı ekofəalların tələbləri hələ də cavablandırılmayıb"

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