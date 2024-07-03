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МИД: Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей линии

МИД: Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей линии Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в последние годы развиваются по восходящей линии. Искренние отношения дружбы и сотрудничества между лидерами Азербайджана и Китая дали большой толчок развитию наших межгосударстве
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 21:49
МИД: Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей линии

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в последние годы развиваются по восходящей линии. Искренние отношения дружбы и сотрудничества между лидерами Азербайджана и Китая дали большой толчок развитию наших межгосударственных отношений, и эта встреча еще раз показала, что азербайджано-китайские политические отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде,отвечая на вопросы местных СМИ относительно двусторонних и многосторонних встреч президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Астане.

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