МИД: Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем развиваются по восходящей линии

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в последние годы развиваются по восходящей линии. Искренние отношения дружбы и сотрудничества между лидерами Азербайджана и Китая дали большой толчок развитию наших межгосударстве

Традиционные отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в последние годы развиваются по восходящей линии. Искренние отношения дружбы и сотрудничества между лидерами Азербайджана и Китая дали большой толчок развитию наших межгосударственных отношений, и эта встреча еще раз показала, что азербайджано-китайские политические отношения находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Как передает Report, об этом заявил руководитель Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде,отвечая на вопросы местных СМИ относительно двусторонних и многосторонних встреч президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Астане.