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МИД: Теракт против посольства Азербайджана привел к ухудшению отношений с Ираном

МИД: Теракт против посольства Азербайджана привел к ухудшению отношений с Ираном Террористический акт в Тегеране привел к еще большему ухудшению отношений с Ираном.
Внешняя политика
6 февраля 2023 г. 16:28
МИД: Теракт против посольства Азербайджана привел к ухудшению отношений с Ираном

Террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране привел к еще большему ухудшению отношений с Ираном.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на брифинге в административном здании.

По его словам, даже после того, что произошло, иранская сторона не желает принять конкретные меры: "Страна принимающая дипмиссию на своей территории обязана безопасность этого посольства. Азербайджан продолжает принимать меры для обеспечения безопасности своих дипломатических миссий за рубежом”.

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Версия на английском языке MFA: Terrorist act caused further deterioration of relations with Iran
Версия на азербайджанском языке XİN: “Terror aktı İranla münasibətlərin daha da pisləşməsinə səbəb olub”

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