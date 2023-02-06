МИД: Теракт против посольства Азербайджана привел к ухудшению отношений с Ираном

Террористический акт в Тегеране привел к еще большему ухудшению отношений с Ираном.

Террористический акт против посольства Азербайджана в Тегеране привел к еще большему ухудшению отношений с Ираном.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде на брифинге в административном здании.

По его словам, даже после того, что произошло, иранская сторона не желает принять конкретные меры: "Страна принимающая дипмиссию на своей территории обязана безопасность этого посольства. Азербайджан продолжает принимать меры для обеспечения безопасности своих дипломатических миссий за рубежом”.