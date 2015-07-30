​МИД: Стремление США представить себя в качестве "глобального покровителя" прав человека вызывает лишь иронию

"В являющемся демократической страной Азербайджане полностью обеспечено верховенство закона"

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел (МИД) прокомментировало последнее заявление по Азербайджану.

Как сообщает Report, пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев заявил, что преследующая цель вмешательства во внутренние дела Азербайджана "глубокая обеспокоенность" Государственного департамента США, закрывающего глаза на ряд вызывающих беспокойство событий в регионе, в том числе такие грубые нарушения прав человека, как жестокое избиение и арест мирных демонстрантов, политизирующего любое событие конкретного преступного содержания, является явным образцом двойных стандартов: "В являющемся демократической страной Азербайджане полностью обеспечено верховенство закона, и никто не преследуется за свою политическую деятельность или взгляды. Подобные предвзятые заключения в отношении какого-либо события преступного содержания без решения суда являются ничем иным как неуместным и безуспешным вмешательством в его работу. Странно, что массовое нарушение прав более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, лишившихся своих фундаментальных прав в результате агрессии со стороны Армении, никогда не являются предметом "глубокой обеспокоенности" Госдепартамента США".

Х.Гаджиев заявил, что стремление США представить себя в качестве "глобального покровителя" прав человека на фоне охвативших страну случаев полицейского насилия и систематической расовой дискриминации, игнорируя обязательства, исходящие из универсальной резолюции по правам человека и взятые на себя в рамках международных организаций, в том числе ОБСЕ, долгосрочных арестов без решения суда и насилия в тюрьме Гуантанамо, тайного прослушивания в пределах страны, а также самых близких союзников, нарушения суверенитета других государств путем осуществления убийств без суда и следствия с помощью применения беспилотников и прочих многочисленных проблем вызывает лишь иронию.