МИД: Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане нет азербайджанцев

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"По информации нашего посольства в Казахстане, пока не поступало информации о наличии азербайджанцев среди погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в Алмате".

Об этом Report сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Отметим, что количество погибших в результате крушения близ аэропорта Алматы принадлежащего казахстанской компании "Bek Air" самолета с 95 пассажирами и 5 членами экипажа достигло 14 человек. Во время инцидента пострадало 35 человек.