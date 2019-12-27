МИД: Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Казахстане нет азербайджанцев

"По информации нашего посольства в Казахстане, пока не поступало информации о наличии азербайджанцев среди погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы в Алмате".
Об этом Report сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Отметим, что количество погибших в результате крушения близ аэропорта Алматы принадлежащего казахстанской компании "Bek Air" самолета с 95 пассажирами и 5 членами экипажа достигло 14 человек. Во время инцидента пострадало 35 человек.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости