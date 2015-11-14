​МИД: Среди погибших и раненых в результате произошедших в Париже терактов нет граждан Азербайджана

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ "По имеющейся на 17:00 информации, среди погибших и раненых в результате произошедших 13 ноября в Париже террористических актов нет граждан Азербайджана".

Об этом заявил Report глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Однако Х.Гаджиев сообщил, что процесс опознания личности и гражданства убитых и пострадавших продолжается.

Х.Гаджиев также отметил, что если у кого-то имеется информация о каком-либо нашем пострадавшем соотечественнике, он может связаться с посольством Азербайджана во Франции по номеру + 33 (0)1 44 18 60 20.