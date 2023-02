МИД: справедливость должна восторжествовать, чтобы положить конец безнаказанности виновных и установить прочный мир в регионе

Справедливость должна восторжествовать, чтобы положить конец безнаказанности виновных и установить прочный мир в регионе.

Как сообщает Report , об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджанской Республики в Twitter-аккаунте в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

"В 31-ю годовщину Ходжалинского геноцида, ставшего одним из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения Азербайджана в период агрессии Армении, мы с глубокой скорбью чтим память погибших. Справедливость должна восторжествовать, чтобы положить конец безнаказанности виновных и установить прочный мир в регионе", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.