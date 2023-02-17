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МИД: Сообщения о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана не соответствуют действительности

МИД: Сообщения о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана не соответствуют действительности Сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты массово создают трудности для граждан Азербайджана в получении въездных виз, и что в отношении наших граждан введены запреты на въезд, не соответствуют действительности.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 20:03
МИД: Сообщения о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана не соответствуют действительности

Сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты массово создают трудности для граждан Азербайджана в получении въездных виз, и что в отношении наших граждан введены запреты на въезд, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил Report начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направило соответствующий запрос в посольство Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Генеральное консульство в Дубае, а также в посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджанской Республике.

"Объединенные Арабские Эмираты продолжают оформление виз в соответствии с требованиями законодательства страны", - подчеркнул представитель МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycan vətəndaşlarına BƏƏ-yə giriş qadağaları qoyulduğu barədə xəbərlər həqiqəti əks etdirmir

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