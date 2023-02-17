МИД: Сообщения о запрете на въезд в ОАЭ граждан Азербайджана не соответствуют действительности

Сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты массово создают трудности для граждан Азербайджана в получении въездных виз, и что в отношении наших граждан введены запреты на въезд, не соответствуют действительности.

Сообщения о том, что Объединенные Арабские Эмираты массово создают трудности для граждан Азербайджана в получении въездных виз, и что в отношении наших граждан введены запреты на въезд, не соответствуют действительности.

Об этом сообщил Report начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики направило соответствующий запрос в посольство Азербайджанской Республики в Объединенных Арабских Эмиратах, Генеральное консульство в Дубае, а также в посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Азербайджанской Республике.

"Объединенные Арабские Эмираты продолжают оформление виз в соответствии с требованиями законодательства страны", - подчеркнул представитель МИД.