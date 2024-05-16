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МИД Словакии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

МИД Словакии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева Министерство иностранных дел Словакии поблагодарило президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 18:23
МИД Словакии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Министерство иностранных дел Словакии поблагодарило президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, МИД высоко оценил поддержку президента Азербайджана, осудившего вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Господин президент, мы благодарим вас за слова сочувствия и поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, что премьер Словакии Роберт Фицо был ранен в результате покушения после заседания правительства в Гандлове.

В публикации президента Ильхама Алиева на официальной странице в социальной сети Х в этой связи говорится: "Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления".

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Версия на азербайджанском языке Slovakiya Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edib

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