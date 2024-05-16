МИД Словакии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Министерство иностранных дел Словакии поблагодарило президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министерство иностранных дел Словакии поблагодарило президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, МИД высоко оценил поддержку президента Азербайджана, осудившего вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

"Господин президент, мы благодарим вас за слова сочувствия и поддержку", - говорится в сообщении.

Напомним, что премьер Словакии Роберт Фицо был ранен в результате покушения после заседания правительства в Гандлове.

В публикации президента Ильхама Алиева на официальной странице в социальной сети Х в этой связи говорится: "Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления".