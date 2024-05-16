МИД Словакии поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева

Министерство иностранных дел Словакии поблагодарило президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, МИД высоко оценил поддержку президента Азербайджана, осудившего вооруженное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
"Господин президент, мы благодарим вас за слова сочувствия и поддержку", - говорится в сообщении.
Напомним, что премьер Словакии Роберт Фицо был ранен в результате покушения после заседания правительства в Гандлове.
В публикации президента Ильхама Алиева на официальной странице в социальной сети Х в этой связи говорится: "Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления".