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МИД: Заявления Юри Ким содержат элементы армянской клеветнической кампании против Азербайджана 

МИД: Заявления Юри Ким содержат элементы армянской клеветнической кампании против Азербайджана  Слова исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Йури Ким, не отражающие действительности, содержат элементы клеветнической кампании против Азербайджана.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 16:42
МИД: Заявления Юри Ким содержат элементы армянской клеветнической кампании против Азербайджана 

Высказывания исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, не отражающие действительности, содержат элементы клеветнической кампании, развернутой Арменией против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде заявил, комментируя претензии, выдвинутые на слушаниях в Сенате США с участием и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

"Эти высказывания не только противоречат соглашению об одновременном использовании дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, достигнутому в ходе контактов между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Антоном Блинкеном 1 сентября 2023 года, но, к сожалению, содержат в себе элементы клеветнической кампании Армении против Азербайджана. Американской стороне хорошо известно, что данное соглашение, которое должно было быть выполнено также при посредничестве США, было нарушено Арменией и созданным ею сепаратистским режимом, и что обвинения в “блокаде и гуманитарной ситуации” не имеют под собой никаких оснований", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке MFA: Allegations made by Yuri Kim contain elements of Armenia's worldwide smear campaign against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: "ABŞ rəsmisinin fikirləri Ermənistanın Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının elementləridir"

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