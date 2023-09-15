МИД: Заявления Юри Ким содержат элементы армянской клеветнической кампании против Азербайджана

Слова исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Йури Ким, не отражающие действительности, содержат элементы клеветнической кампании против Азербайджана.

Высказывания исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, не отражающие действительности, содержат элементы клеветнической кампании, развернутой Арменией против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде заявил, комментируя претензии, выдвинутые на слушаниях в Сенате США с участием и.о. помощника госсекретаря по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

"Эти высказывания не только противоречат соглашению об одновременном использовании дорог Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди, достигнутому в ходе контактов между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Антоном Блинкеном 1 сентября 2023 года, но, к сожалению, содержат в себе элементы клеветнической кампании Армении против Азербайджана. Американской стороне хорошо известно, что данное соглашение, которое должно было быть выполнено также при посредничестве США, было нарушено Арменией и созданным ею сепаратистским режимом, и что обвинения в “блокаде и гуманитарной ситуации” не имеют под собой никаких оснований", - говорится в сообщении.