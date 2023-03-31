МИД: Следы теракта в отношении депутата Фазиля Мустафы ведут в Иран

По предварительным данным, следы террористического акта в отношении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы ведут в Иран.

По предварительным данным, следы террористического акта в отношении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы ведут в Иран.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Ирана Насира Канани.

"Заявляем, что Азербайджан никогда не позволял использовать свою территорию против третьих государств.

Напротив, в последнее время из Ирана звучат угрозы в отношении Азербайджана и допускаются провокации. В качестве примеров можно привести проведение Ираном военных учений вдоль границ с Азербайджаном, антиазербайджанские заявления иранских должностных лиц, террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. Также отметим, что, согласно предварительным данным расследования, следы террористического акта в отношении депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафы также ведут в Иран", - заявил А. Гаджизаде.