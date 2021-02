МИД Сербии: Стратегическое партнерство с Азербайджаном важно

Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович принял временного поверенного в делах Азербайджана Эльнура Гулиева.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Сербии.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. Была подчеркнута важность стратегического партнерства с учетом того, что он основан на взаимопонимании в вопросе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности.