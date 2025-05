Министерство иностранных дел Сербии поздравило Азербайджан по случаю Дня независимости.

Как передает Report, поздравление опубликовано на официальной странице внешнеполитического ведомства в социальной сети Х.

"Сербия выражает самые теплые пожелания народу и правительству Азербайджана по случаю Дня независимости. Мы также передаем искренние приветствия нашим коллегам из МИД Азербайджана с надеждой на дальнейший прогресс и прочное двустороннее сотрудничество", - говорится в поздравлении.