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МИД: В этот день начался путь Азербайджана к национальному прогрессу

МИД: В этот день начался путь Азербайджана к национальному прогрессу Сегодня было положено начало пути, ведущему к национальному прогрессу Азербайджана и благополучию народа.
Внешняя политика
17 ноября 2022 г. 13:19
МИД: В этот день начался путь Азербайджана к национальному прогрессу

В этот день было положено начало пути, ведущему к национальному прогрессу Азербайджана и благополучию народа.

Как передает Report, об этом говорится в твите Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

"Сегодня День национального возрождения в Азербайджане. В этот день, ставший одной из славных страниц истории борьбы нашего народа за свободу и независимость, стало началом пути, ведущего к национальному прогрессу Азербайджана и благополучию нашего народа. 17 ноября - С Днем национального возрождения!", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке MFA congratulates people of Azerbaijan on National Revival Day
Версия на азербайджанском языке XİN: "Bu gün Azərbaycanın milli tərəqqisinə aparan yolun başlanğıcı qoyulub"

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