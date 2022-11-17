МИД: В этот день начался путь Азербайджана к национальному прогрессу

Сегодня было положено начало пути, ведущему к национальному прогрессу Азербайджана и благополучию народа.

В этот день было положено начало пути, ведущему к национальному прогрессу Азербайджана и благополучию народа.

Как передает Report, об этом говорится в твите Министерства иностранных дел Азербайджана (МИД).

"Сегодня День национального возрождения в Азербайджане. В этот день, ставший одной из славных страниц истории борьбы нашего народа за свободу и независимость, стало началом пути, ведущего к национальному прогрессу Азербайджана и благополучию нашего народа. 17 ноября - С Днем национального возрождения!", - говорится в публикации.