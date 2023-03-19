МИД: С уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции

"С уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции".
Как сообщает Report, об этом отмечается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в связи с годовщиной победы в Чанаггале.
"Прошло 108 лет со дня героической победы при Чанаггале, сыгравшей большую роль в истории независимости Турции. Мы с уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость и территориальную целостность Турции", - говорится в сообщении.
Qardaş #Türkiyə|nin İstiqlal müharibəsi tarixində əsas rola malik, qəhrəmanlıq dastanı Çanaqqala zəfərindən 108 il ötür.