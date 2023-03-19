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МИД: С уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции

МИД: С уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции «Мы с уважением чтим память наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции».
Внешняя политика
19 марта 2023 г. 01:20
МИД: С уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции

"С уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость Турции".

Как сообщает Report, об этом отмечается в Twitter-аккаунте Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана в связи с годовщиной победы в Чанаггале.

"Прошло 108 лет со дня героической победы при Чанаггале, сыгравшей большую роль в истории независимости Турции. Мы с уважением чтим светлую память наших братьев и сестер, погибших за независимость и территориальную целостность Турции", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "Türkiyənin müstəqilliyi uğrunda canlarından keçən qardaş-bacılarımızı hörmətlə anırıq"

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