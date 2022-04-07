МИД: Ожидаем дальнейшего развития азербайджано-израильского сотрудничества

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Сегодня исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.

Как передает Report, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана поделилось публикацией на странице в Twitter.

"Сегодня 30-я годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем. В связи с этим мы передаем наши наилучшие пожелания правительству и народу Израиля. С нетерпением ждем дальнейшего развития азербайджано-израильского сотрудничества", - отметили в министерстве.