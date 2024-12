Министерство иностранных дел Румынии выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL вблизи города Актау.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Глубоко опечалены трагическим известием о крушении самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). Наши мысли и молитвы с семьями погибших и пострадавших в авиакатастрофе", - говорится в сообщении.