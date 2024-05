МИД Румынии поздравил Азербайджан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства этой страны в социальной сети "Х".

"Поздравляем Азербайджан с Национальным праздником! Динамичное двустороннее стратегическое партнерство, основанное на прочном политическом диалоге и интенсивном сотрудничестве в области энергетики и связей. Румыния поддерживает постоянное развитие диалога Азербайджана с Европейским союзом", - говорится в публикации.