МИД Румынии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления государственной независимости страны.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".
"Поздравляем Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости страны! Румыния по-прежнему привержена развитию нашего стратегического партнерства", - отмечается в публикации.
Congratulations— MFA Romania (@MAERomania)
#Azerbaijanon the Independence Day! Romania remains committed to advancing our #StrategicPartnership. @AzerbaijanMFA pic.twitter.com/zFe74g5OC7 October 18, 2023