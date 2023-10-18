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МИД Румынии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

МИД Румынии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления государственной независимости страны.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 14:32
МИД Румынии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления государственной независимости страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости страны! Румыния по-прежнему привержена развитию нашего стратегического партнерства", - отмечается в публикации.

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Версия на английском языке MFA: Romania remains committed to advancing strategic partnership with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке XİN: “Rumıniya Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı inkişaf etdirməyə sadiqdir”

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