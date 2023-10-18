МИД Румынии поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления государственной независимости страны.

Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан по случаю Дня восстановления государственной независимости страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в социальной сети "Х".

"Поздравляем Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости страны! Румыния по-прежнему привержена развитию нашего стратегического партнерства", - отмечается в публикации.