МИД Румынии: Намерены перезагрузить экономическое сотрудничество с Азербайджаном

Принимая во внимание, что мировая экономика начала восстанавливаться после более чем одного года трудностей, вызванных пандемией, Азербайджан и Румыния имеют хорошие перспективы для перезагрузки двустороннего экономического сотрудничества.

Принимая во внимание, что мировая экономика начала восстанавливаться после более чем одного года трудностей, вызванных пандемией, Азербайджан и Румыния имеют хорошие перспективы для перезагрузки двустороннего экономического сотрудничества.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел Румынии, существуют новые перспективные области для сотрудничества: наращивание потенциала и передача передового опыта (например, агентства по регулированию энергетики, политика в отношении диаспоры, безопасность пищевых продуктов, образование, стартапы и т.д.); окружающая среда (например, очистка бывших промышленных площадок); логистика; новые торговые возможности (фармацевтика) и т.д.

“К счастью, в последнее время мы наблюдаем плодотворные результаты в борьбе с пандемией, благодаря все более эффективным защитным мерам и, в частности, внедрению вакцинации во многих странах, в том числе в Румынии и Азербайджане”, - добавили в министерстве.

В министерстве отметили, что по мере того, как мир узнает, как успешно преодолеть кризис COVID-19, странам также необходимо быть более активными и творческими, помогая румынским и азербайджанским компаниям открывать и использовать возможности для бизнеса на двух рынках.

“Румыния в настоящее время имеет сильную, разнообразную производственную и промышленную базу с широким спектром специализированных, конкурентоспособных продуктов и услуг, которые могут удовлетворить некоторые потребности Азербайджана”, - отметили в МИД Румынии, добавив, что в то же время экономика Азербайджана диверсифицируется, и ожидается, что ненефтяной экспорт увеличится в долгосрочной перспективе, что может потребовать выявления новых рынков, таких как Румыния.

“В наших торговых отношениях есть неиспользованный потенциал, и нам необходимо долгосрочное видение и планирование, чтобы диверсифицировать их устойчивым образом. Конечно, в этом процессе нам необходимо в полной мере использовать инструменты, предоставляемые Совместной межправительственной комиссией, которая остается единственным наиболее важным форумом для подведения итогов текущих проектов и определения приоритетов на будущее”, - добавили в МИД.

Согласно румынской статистике, в 2020 году объем торговли товарами двух стран составил более 179 миллионов долларов США. В частности, экспорт Румынии в Азербайджан составил 47,761 млн. долларов, в то время как импорт Румынии из Азербайджана составил 131,584 млн. долларов.