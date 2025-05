МИД Румынии: Бухарест заинтересован в укреплении взаимодействия с Азербайджаном в сфере энергетики

Министерство иностранных дел Румынии поздравило Азербайджан по случаю национального праздника - Дня независимости, который отмечается 28 мая.

Как передает Report, сообщение об этом МИД Румынии опубликовал на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Наилучшие пожелания мира и процветания нашему стратегическому партнеру Азербайджану. Румыния решительно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Мы стремимся к укреплению нашего политического диалога и разработке надежной повестки дня сотрудничества, в том числе в области энергетики", - говорится в сообщении.