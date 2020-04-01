МИД Румынии: "выборы" в Карабахе незаконны

Министерство иностранных дел Румынии распространило заявление в связи с так называемыми "выборами" в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Report со ссылкой на внешнеполитическое ведомство этой страны, МИД Румынии вновь заявило о своей "приверженности поддержке работы Минской группы ОБСЕ - единственного формата, способного содействовать мирному и устойчивому урегулированию нагорно-карабахского конфликта".

"Министерство иностранных дел считает так называемые "президентские и законодательные выборы", проведенные в сепаратистском регионе Нагорный Карабах 31 марта 2020 года, незаконными и выражает уверенность в том, что выборы не нанесут ущерба процессу нахождения мирного и согласованного решения этого конфликта",- говорится в заявлении.