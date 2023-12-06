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МИД: Россия приветствует встречу по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

МИД: Россия приветствует встречу по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией Приветствуем встречу по вопросам делимитации границ Азербайджана и Армении.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 14:49
МИД: Россия приветствует встречу по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

Приветствуем встречу по вопросам делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

По ее словам, Россия готова предоставить необходимые картографические материалы для делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Со своей стороны мы [Россия ] готовы оказывать всяческое содействие в ходе непосредственной делимитационной деятельности. Это предполагает и предоставление необходимых картографических материалов. В частности, это вчера подтвердил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с азербайджанским коллегой на полях СМИД прикаспийской "пятерки", - сказала она.

30 ноября на границе между Азербайджаном и Арменией состоялась пятая по счету встреча комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией под председательством заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева и заместителя премьер-министра Армении Мгера Григоряна.

Захарова сообщила, что в ходе пятой встречи комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией стороны согласовали методологические и организационные вопросы в рамках подготовки к практической работе по делимитации.

Захарова также отметила, что в рамках трехсторонней рабочей группы РФ, Азербайджана и Армении по разблокированию транспортных коммуникаций под сопредседательством вице-премьеров, был достигнут существенный прогресс.

"При наличии политической воли с обеих сторон могли бы оперативно завершить работу по согласованию конкретных проектов и запустить предметную деятельность. Мы считаем, что дальнейшее затягивание с выходом на договоренности в рамках трехсторонней рабочей группы будут работать против интересов стран региона, в том числе и против интересов Армении", - добавила представитель МИД РФ.

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Версия на английском языке MFA: Russia welcomes meeting on Azerbaijan-Armenia border delimitation
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhədin delimitasiyası ilə bağlı görüşü alqışlayırıq”

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