МИД России: Заявления президента Франции вопиющи и неприемлемы

"Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе"

Попытки Парижа вбить клин в отношения Москвы с Баку и Ереваном обречены на провал, и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе", заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, МИД России расценивает заявления президента Франции Э.Макрона о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, как вопиющие и абсолютно неприемлемые.

"Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль", добавила Захарова.