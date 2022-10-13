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МИД России: Заявления президента Франции вопиющи и неприемлемы

МИД России: Заявления президента Франции вопиющи и неприемлемы "Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе"
Внешняя политика
13 октября 2022 г. 18:07
МИД России: Заявления президента Франции вопиющи и неприемлемы

Попытки Парижа вбить клин в отношения Москвы с Баку и Ереваном обречены на провал, и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Попытки Парижа вбить клин в отношения России с близкими нам Азербайджаном и Арменией, с которыми Россию объединяют многолетние и многогранные узы, обречены на провал и приведут лишь к дальнейшему обесцениванию авторитета Франции в регионе", заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, МИД России расценивает заявления президента Франции Э.Макрона о том, что Россия якобы пытается дестабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, как вопиющие и абсолютно неприемлемые.

"Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира в регионе и ставят под вопрос способность его страны играть там конструктивную роль", добавила Захарова.

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Версия на английском языке Russian MFA: 'French President's statements are unacceptable'
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Fransa Prezidentinin bəyanatları yolverilməz və qəbuledilməzdir”

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